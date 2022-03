Venemaa sõda Ukraina vastu jätkub. Kuid võib juba tõsta esile mõningaid õppetunde, mida on andnud putinliku Venemaa alatu kallaletung naaberriigile eesmärgiga likvideerida Ukraina riiklus. Neil õppetundidel on tohutu tähendus ka Eestile, mille naabriks on Vene riik, mille valitsejad omakorda kuulutavad avalikult oma plaanidest allutada endale ühel või teisel viisil naaberriigid ja -rahvad.