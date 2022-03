Eero Raun: Ukraina sõja võidab hoopis Hiina

Viimase välisreisi tegi Venemaa president Pekingisse olümpiamängude avamisele. Muigvel sui vandenõuteooriaid parodeerides võiks luua värvika fantaasia, kuidas seal aktiveeriti varem tema ajusse siirdatud kiip ja viimane eeltingimus sõja alustamiseks oli kõrvaldatud. Sealt edasi on Putin toiminud Hiina seisukohalt „kasuliku idioodina”, Hiina aga jälgib rahulikult oodates, kuidas tema globaalsed konkurendid üksteist tümitavad.

Paljud tööstusettevõtted üle Euroopa, sealhulgas Eestis, on hädas. Teras ning muu Ukrainast, Venemaalt ja ka Valgevenest pärit tooraine, mida on vaja esmase sisendina tootmiseks, on järsult mitu korda kallinenud. Kellel vähegi laoruume, püüab sinna varusid kuhjata, sest mine tea, millal tarned taastuvad. Ukrainas on paljud ettevõtted töö lõpetanud, sest töömehed läksid sõtta.