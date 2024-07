2022 | Keir Starmer EPL-ile: tahame Venemaa vastu veelgi karmimaid samme kui praegune valitsus

See oli tõeline privileeg. Eestis teenivate sõdurite arvu on nüüdseks kahekordistatud. Minu sõnum neile oli lihtne: esiteks, aitäh teenistuse eest! Teiseks, Briti opositsioonijuhina tulin teatama, et leiboristlik partei toetab NATO missiooni ja nende tegevust täielikult. Kolmandaks, nagu ütlesin ka siinsetele poliitikutele: meie parteid kaitsevad ühiselt Ukrainat Vene agressiooni vastu ja meie toetus NATO vastu on kõigutamatu. Sõdurid on pühendunud missioonile täielikult, nad teavad väga hästi, miks nad Eestis on, ja on oma töö üle uhked.