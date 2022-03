SÕJANÄDAL | Igor Kopõtin: Kiiev hõivatakse pärast sissepiiramist kahe kuu jooksul

VF väed suutsid selle aja jooksul vallutada vaid ühe Ukraina oblastikeskuse - Hersoni linna. Ühtlasi peab tunnistama, et Vene vägede arv ei võimalda neil hoida vallutatud territooriumi. Kohalikud elanikud esinevad pidevalt protestidega ning mõned ründavad Vene sõjaväelasi. Vaatamata Venemaa püüetele tükeldada Ukrainat, näiteks välja kuulutada „Hersoni rahvavabariiki", ei tee kohalik administratsioon okupantidega koostööd, välja arvatud mõni erand.

Kõige olulisem on see, et Vene armee ei suutnud murda Ukraina rahva vastupanuvõimet ega otsustavalt lüüa Ukraina sõjaväge ning see on jätkuvalt võitlusvõimeline.