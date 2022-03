Jaak Jõerüüt: kurjuse aja emakeelepäev. Igal kodanikul on kohustus keelt hooldada ja aktiivselt kaitsta

Kunagi, kui emakeelepäev oli veel kaugel, panin ma tänaseks mõeldud kõne pealkirjaks “Selg ees eesti keeles”, mis oli ilmarlaabanlik variant konverentsi üldpealkirjast “Selgelt eesti keeles”. See oli siis, kui juba aastaid kestnud Vene- Ukraina sõda polnud veel jõudnud absoluutse kurjuse etappi, mis algas kahe ja poole nädala eest.

Pealkirjast võib meelde jätta kaks esimest sõna, sest kuritegelike juhtide käsul hakkas kuritegelik Venemaa liikuma selg ees, tahtes maailma, see tähendab meid kõiki, tõmmata enda järel mineviku põrgusse.

Ette valmistatud kõne viskasin prügikasti, sest selle sõjaga saabus uus maailmaajastu, milles me peame nüüd elama ja kus me peame leidma üles selle ajastu sõnad ja teod iseenda jaoks.

See on ajastu, mille suursõja algatas keegi mees, nimega Putin, kes on nüüd juba sõjakurjategijaks transformeerunud. Ajastu, mille kõigi muude košmaaride seas juhtub ka seda, et iga päev tapavad vene emakeelega venelased vene emakeelega venelasi, mõrvavad neid põhjusel, millest ainult vanakurat aru saab.

Sellest mõtlemine emakeelepäeva kontekstis jääb igaühe koduseks ülesandeks.