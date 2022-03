Kadri Kõusaar: minu saatus on ette kirjutatud

„Ma olengi endas väga kindel. See lihtsalt on nii.” Režissöör Kadri Kõusaar (41) ütleb seda rõhuta ja sundimatult, peaaegu et möödaminnes. „Olen harjunud saama nüpeldada selle eest, et ma tean, mida tahan teha, ja teengi seda – vaieldamatu kire ja otsustavusega.” Ei vähimatki enesehaletsust või ülbust, kahetsust või kiitlemist. Üksnes rahulik nentimine: nii see lihtsalt on, sest teisiti ei saa. Nii räägib inimene, kes teab, mida teeb, ja teeb seda täiesti kindlasti ka siis, kui ei peaks leiduma ainsatki, kes mõistab. Sest nõnda juba kord on tema elu ja saatus.