Taani koroonasurmade arv mitmekordistus, kui piirangud kaotati

Taani kaotas esimese Euroopa riigina 1. veebruarist kõik koroonapiirangud. Põhjenduseks öeldi, et koroonaviirus ei ole enam kriitiline oht, kui üle 80% elanikke on kahe doosiga vaktsineeritud. Eakatest taanlastest on vaktsineeritud üle 95% ja kõigist elanikest on saanud tõhustusdoosi üle 60%. Eestis on tõhustusdoosi saanud ainult veidi üle 30% elanikke ja koguni viiendik üle 60-aastaseid on vaktsineerimata.

Taani tegi julge sammu olukorras, kus nakatumine oli veel üsna suur. Kui enne piirangute kaotamist suri Taanis päevas umbes 20 koroonapositiivset, siis nüüd on neid mitu korda rohkem. 9. märtsil sündis Taanis koroonasurmade must rekord: ööpäevaga suri 60 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ent samal ajal uued nakatumised vähenevad.