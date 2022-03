Borši keetmine - moraalne žest, kuid väike tugi Ukrainale ikkagi

„Praegu on kõige keerulisem see, et soov ja tahtmine ebaõiglaselt ja kirjeldamatult julmalt rünnatud Ukrainat aidata on väga suur, aga võimalusi seda teha tundub vähe,” sõnab Tuuli, kes käib Ukraina sõjapõgenikke aitamas Niine tänava pagulaskeskuses. Ta soovitab Ukrainale toetuse avaldamiseks valmistada kodus Ukraina toite. Ukraina köögi puhul on teda võlunud just oskus kasutada köögivilju, eriti aga meeletu baklažaaniroogade valik. Ukraina roast võiks teha koos pildiga postituse sotsiaalmeediasse, märkides juurde #cookforukraine.

Teine võimalus on poes silte uurida ja eelistada Ukrainast pärit tooteid. „Avastasin, et Mõisaproua sildi alla müüakse väga maitsvaid erineva maitsestusega marineeritud tomateid, mis sobivad nii praekõrvaseks, salatisse kui ka niisama mõnusaks vaheampsuks. Marineeritud tomatite vedelik sobib aga suppide, näiteks borši ja seljanka, maitsestamiseks. Umbes samasuguse marineeritud tomatite purgiga viskas üks südikas Ukraina tädi alla vaenuliku drooni. Seega on Mõisaproua marineeritud tomatitest saanud omalaadne toetusavaldus ukraina rahva võitluses nende iseseisvuse eest.”