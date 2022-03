MIS ON PILDIL VALESTI? | Psühholoog: on täiesti normaalne eeldada, et töö teeb meile rõõmu

Eestlastel läheb 2020. aasta inimarengu aruande järgi kenasti. Oleme end riikide edetabelis juba 29. kohale nüginud, mis lubab arvata, et tervelt elatud aastad, haridustase ja majanduslik kindlustatus liiguvad tõusujoones.

Ometi kui pärida kaasmaalastelt, kas nad sealjuures end ka õnnelikuna tunnevad, vastavad paljud eitavalt, selgub riikide õnneraportist (World Happiness Index, 2020), kus platseerume 50. kohale.

2021. aastal avaldas Gallup uuringu, mille järgi on Eestis oma tööle emotsionaalselt pühendunud ainult 20% elanikkonnast. See tähendab, et ainult iga viies tahab teha tööd südamega ja on selle üle uhke, ülejäänuid huvitab eeskätt palk.

Ka Eesti oma tööõnneplatvormi HappyMe korraldatud uuringud näitavad sarnast mustrit. 2/3 inimestest ütleb, et töö on ...