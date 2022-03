Tahame või mitte, aga sõda Ukrainas avas ka Eesti ühiskon​na Pandora laeka, kuhu kogu iseseisvusaja jooksul on pingete kartuses lukustatud palju keerulisi teemasid. Lootuses, et need ei otsi väljapääsu või lahenevad iseenesest.

Kas kõiki probleeme peab kartma? Ilmselt mitte. Kas kõiki probleeme saab ennetada? Arvatavasti mitte. Ent tuleb tunnistada, et oleme jätnud üht-teist ka ise tegemata. Näiteks...