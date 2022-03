JUHTKIRI | Inimlikkus olgu bürokraatiast tugevam

Dzingli lugu näitab, et põgenike vastuvõttu korraldades on mõistliku bürokraatia piiri lihtne ületada. Põgenike turvalisuse tagamiseks igasuguseid piire seades ei tohiks unustada, kui ohtlikust olukorrast nad on äsja pääsenud – sellega võrreldes on Eestis igal juhul väga turvaline olla. Suurim oht, mis neid siin praegu ähvardab, on tööd otsides ebaausate või pahatahtlike tööandjate otsa sattumine.

Dzingli lugu näitab, et põgenike vastuvõttu korraldades on mõistliku bürokraatia piiri lihtne ületada.

Nagu tänasest lehest lugeda võite, on suurem osa põgenikke seni toodud või tulnud Tallinna, aga siinsed majutuskohad on peaaegu täis. Et põgenike mujale suunamist lihtsustada, on PPA-l hea plaan: teha vastuvõtupunkt Ikla piiripunkti. Tehke kiiresti, see vähendab Tallinna ülekoormamise ohtu ja on ka regionaalpoliitiliselt õige tee.