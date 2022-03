Hea Alo, me ei ole küll varasemast tuttavad, aga su sinatamise-ettepanek rõõmustas mind väga. Olen ju samuti jälginud inimeste kasvavat julgust suhtlemisel ja barjääride järkjärgulist langemist. Süda läheb soojaks, kui must kolm korda noorem ettekandja küsib „Mis ma sulle toon?” või spordipoe müüja hõikab riiulite vahelt „Ütle, kui sul abi vaja on.” See jätab mulje, et ma kuulun, olen oma, sotsiaalset distantsi minuga ei peeta vajalikuks vähemalt rõhutada.

Formaalsemates olukordades samamoodi. Kõigil mu viimasel ajal käidud tööalastel koolitustel on...