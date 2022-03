Maarika Maripuu: venekeelsed koolipoisid on Z-i juba juustesse lõiganud. Füüsilised kokkupõrked on vaid aja küsimus

Eestisse on saabunud ligi 20 tuhat Ukraina sõjapõgenikku. Meie kohustuseks on neile pakkuda kaitset ja turvatunnet. Samal ajal on Tallinnas kui ka mujal Eestis märgatud Ukrainas toimuvaid õudusi toetavat sümboolikat kandvaid inimesi ja sõidukeid. Sinikollaseks värvunud hooned ja toetuskontserdid ei kompenseeri õõva, mida tunnevad tänaval Z-sümboolikat nägevad lapsed ja emad, kes on kaotanud kõik ning jätnud oma mehed ja täiskasvanud pojad sõjatandrile oma kodumaa eest seisma. Sama märgistuse all tapetakse nende lähedasi.