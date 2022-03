Tartu kunstnik Sashami: juba kümme aastat tagasi tundsin end Venemaal elades ebaturvaliselt

Alexandra Milyakina (31) on Eestis elanud pea kümme aastat – õppinud selgeks eesti keele, omandanud kõrgeima akadeemilise kraadi ja leidnud Tartust oma kodu. Venemaale ta tagasi ei ihka, õigemini vaatab Moskvas elatud aastatele tagasi kriitilise pilguga. Sasha on õnnelik, et tal on olnud õigus ja võimalus Eestis elada ja õppida. Üritades tänulikkust väljendada, jääb tal sõnadest puudu. „Sõda ei ole mustvalge. Mina olen näide sellest, et olukord ei ole mustvalge,” viitab ta Tartu ülikooli senati otsusele mitte lubada Vene ja Valgevene kodanikel ülikooli kandideerida.

Enamikule on Alexandra tuttav aga väljaspool ülikoolihoonet. Alexandra, Sasha, Sashami – kunstnikuhing, kes suudab linna oma töödes elama panna. Nii säilivad Sashami käe läbi ilusad mälestused pommitustes kannatada saanud ajaloolistest Ukraina linnadest Harkivist ja Mariupolist.