Ukraina dirigent: praegu on ukrainlastel üks plaan – võita ja taastada see, mis on purustatud

Harkivlased olid oma linna üle väga uhked. Nad on muuseas venekeelsed, nad ei uskunud kunagi, et niinimetatud "vene vennad" hakkavad neid tulistama. Kuid nad hakkasid pommitama, nad hävitasid nende linna, nad tapsid nende inimesi. See on kolossaalne tragöödia, siin pole mingit loogikat. See on piirilinn, mis lihtsalt hävitati. Siin oli vapusatavalt ilus linnasüda, harkivlased olid oma linna üle väga uhked. Nüüd seda pole sellisena, see lihtsalt hävitati. Kogu Harkiv istus keldrites, kui pommitati maju ja nüüd on kõik selge, kes on kellele vend.