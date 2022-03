Juba nädal tagasi oli Ukrainast põgenenud rohkem rahvast kui Eestis elanikke. Ligi 20 000 inimest on jõudnud Eestisse. Poolas Ukraina piiri äärses vastuvõtupunktis nägin aga, et mitmed perekonnad ei julgenud jätkata teed Baltimaade suunas. Kardeti, et vaenlane on liiga lähedal ja võib näiteks Eestis tungida üle piiri.