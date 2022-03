FOTOD | Tallinna Kunstihoones avati viimane näitus enne suurt remonti

Kui teil on kodus laps, pühendate talle suure osa oma elust. Juhtute aga olema kunstnik, libiseb laps teie loomingusse igal võimalikul viisil: kaasloojana oma fantaasiaid teie kätte usaldades või teie eneste hellust ja õrnust sublimeerides. Aga mitte ainult. Mängulusti leidub valdavalt tõsisevõitu Eesti kunstis mitte ainult kunstiteoste temaatikas, vaid ka nende ülesehituses ja arenduses, joonte, värvide ja mahtude kulgemises. Kunstniku idees, millele vaataja lisab oma kogemuse, sest on väga oluline, et kunstisõbra valmidus kaasa mängida oleks kohal. Alles siis võime öelda koos Raul Meelega, selle näituse auväärseima ja ühe vanema kunstnikuga, et „mängimise ilu märkamises peitub igavese elu eeldus“. Rõõmsat jällenägemist oodates mängime viimase partii meie vanas heas Kunstihoones ja ootame teid Lindakivi paviljonis Lasnamäel. Palun mängige edasi! Me käime korraks ära.