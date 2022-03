SINA-REFORM | Ignar Fjuk: sinatan sõltumata east, soost ja staatusest. Tunnen ebamugavust, kui keegi mind teietab

Uus on unustatud vana. Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja Alo Raun tegi hiljuti ettepaneku sõlmida ühiskondlik kokkulepe, et hakkama kõiki sinatama.



Arhitekt ja endine poliitik Ignar Fjuk meenutas seepeale, et rääkis juba 2004. aastal Klassikaraadios esinedes sellest, et teietamise asemel võiks hakata sinatama. Avaldame tema toonase arutluse nüüd, 18 aastat hiljem uuesti.