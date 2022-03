Me teame, et tugev löök või raputus toob välja iga asja mõrad ja nõrgad kohad. Nii toimub terves ühiskonnas, igas valdkonnas.

Ukrainas käiv sõda on välja toonud kaasaegse sõja tõhusamad relvad ja kõige tõhusama kaitse, aga raputanud välja ka julgeoleku nõrgad kohad.

Teatud kergendustundega võib öelda, et Eestile väga suuri üllatusi ei ole seni välja tulnud. Küll aga on sõda Ukrainas näidanud ära need kohad, mille suhtes oleme lasknud ennast uinutada ja millele tuleb edaspidi kindlasti tähelepanu pöörata.

Järgnevalt pakun välja kuus punkti: mida saame ära teha, et Eesti julgeolek oleks uues olukorras paremini tagatud?