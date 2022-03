Kindel on see, et nõutakse Ukrainalt uusi seadusi, mis täpsemalt keelustaksid neonatsismi ja -fashismi propaganda. Samuti keeleseaduste ümbertegemist, milles seatakse eeskujuks riigid, kus vene keelel on (teise) riigikeele staatus ja absoluutset tegevusvabadust venekeelsetele infoallikatele, millede šovinistliku sisuga tehtud ajupesu tulemusi ja tagajärgi peab täna kogu demokraatlik maailm seedima, et järgnevalt üritada mõjutada selle lummuses olevate inimeste tagasitulekut reaalsesse maailma.