„Vähemalt oleme elus”. Pommide eest põgenenud Kiievi pere püüab kohaneda uues elupaigas

Enam kui kolm miljonit ukrainlast on riigist Venemaa sissetungi tõttu põgenenud. Siseriiklikult ümberpaiknenud inimeste arvu on palju keerulisem välja arvutada, aga neidki on miljoneid.

Minagi võõrustan oma kahetoalises korteris üht ida poolt saabunud perekonda. Neid on kokku kuus inimest – ema, isa, laps, kaks vanavanemat ja üks tädi. Vanavanemad on pärit Borõspilist – see on linn Kiievi lähedal, kus asub Ukraina suurim lennujaam. Teised on pärit pealinnast. Neil ei ole palju asju – mõned riided ja mänguasjad lapsele ning hädavajalik täiskasvanutele.