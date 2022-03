Eesti ärieliidi hall kardinal juhib Tallinnast Putini eksnõuniku varandust

Mitukümmend aastat Eestis tegutsenud USA päritolu äriguru John Stewart Wilson on mees, kellest avalikkus teab vähe, kuid kelle mõjuväli siinses äritsunftis on lai. Tõeline Eesti ärieliidi hall kardinal, kes on ajanud ühist asja nii vendade Rebaste, suurärimees Joakim Heleniuse kui ka Rain Rosimannusega.

Aga tema tugevaim trump paljastub rahvusvahelisel areenil: teadmised offshore-ettevõtetest ja sellest, kuidas nende kaudu läänes anonüümselt äri ajada.

Juba kümme aastat teenindab Wilson Tallinnast kahte kõrge kullaprooviga Vene rikkurit ja poliitiliste sidemetega eksametnikku.

