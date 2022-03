Chris Patten: Xi valik – olla Putini kaassüüdlane või jõuka maailma tugisammas

Hiina presidendile Xi Jinpingile pidi Vladimir Putini jõhker Ukrainasse tungimine oodatav olema. Pole võimalik, et need kaks sugulashinge – nagu nad ise end nimetavad – ei arutanud taliolümpia eel toimunud kohtumisel invasiooniplaane. Kui Putin oleks Xid pimeduses hoidnud, siis mis sõnumi oleks see saatnud Hiinale Kremli kui liitlase kohta ja mida ütleks see Xi diplomaatiliste oskuste kohta?

Näib, et Putin pidi Xi heakskiidu saamiseks üksnes viivitama tankide teeleläkitamisega olümpia lõpuni. Venemaa pommid ja raketid hakkasidki Ukraina linnu purustama neli päeva pärast spordietenduse eesriide langemist. Ja Xi pidas enda lubadust: Hiina jäi ÜRO julgeolekunõukogus Venemaad hukka mõistva resolutsiooni arutelul erapooletuks.

Nii toona ÜRO-s kui ka hiljem on Hiina väitnud, et Venemaa pole „invasioonis” süüdi. Niisugune väljend viitaks, et Venemaa on pannud toime rahvusvahelise kuriteo.