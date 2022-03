Soome välis- ja julgeolekupoliitika alustala on aastakümneid olnud iseseisva kaitsevõime arendamine, kuulumata sõjalistesse allianssidesse. Koostöö lääne partneritega on olnud tihe, kuid unikaalne suhe Venemaaga ja mõtlemine, et välisabile ei saa kindel olla, on hoidnud Soomet tegemast pealtnäha toimivas poliitikas järske muudatusi.

Ent pärast Venemaa presidendi alustatud sõda Ukrainas on selge, et Euroopa ei ole enam iial endine.