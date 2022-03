FOTOD | Esimese Väike Printsi tunnustusauhinna pälvis lavastaja Rein Agur

Rein Agur tõi Eesti nukuteatri ajaloos esimese lavastajana sellesse teatriliiki sügava kunstilise taotluse. Agur on esimene nukuteatri lavastaja Eestis, kes on saanud professionaalse nukuteatrialase koolituse nukunäitleja erialal toonases Leningradi Riiklikus Teatri-, Muusika- ja Kinematograafia Instituudis. Ta on loonud pea 60 aasta jooksul ümmarguselt 130 lavastust. Aguri lavastustele on omane mängulisus, kujundlikkus, mitmetasandilisus, fantaasia ning erinevate mängulaadide ja stiilide põimimine. Oluline on märkida, et esmakordselt Eestis tõi ta nukuteatrisse eesti kirjandusklassikud Tammsaare, Tuglase ja Kitzbergi ning maailmaklassikast Shakespeare’i. Tänaseni hämmastab kolleege Aguri loomiskirg ja tahtejõud, teadmishimu ja uuendusmeelsus ning valmisolek üllatada noort publikut.