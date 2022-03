JUHTKIRI | Põgenike töö ja kool on põhiküsimused

Kool ja töö on valdkonnad, millest enim sõltub Eesti Ukraina sõjapõgenikega toimetulemine, kui esmane abistamisentusiasm on vaibunud. Muidugi loodame ja loodavad põgenikud, et nad saavad varsti koju tagasi pöörduda, aga tegelikult ei tea ju keegi, kunas see võimalus avaneb. Seepärast peab Eesti tegutsema lähtudes eeldusest, et nad jäävad siia vähemalt aastaks-paariks või kauemaks.