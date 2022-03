Rahvusvaheliselt on palju rääkima hakatud, justkui oleks Lääs Ukraina sõjast väsinud ja ei taha uusi sanktsioone, uusi relvasaadetisi ja muud tuge Ukrainale pakkuda. Samuti pressivat lääs Ukrainat vaherahu tegema. Järgmisel nädalal tuleb Biden Euroopasse. Oluline on kuulata tema sõnumit. Laias lastus võiks oodata kahte varianti. Meile parem oleks: Ukraina võidab ja me aitame tal võita. Kuid on ka viletsam variant.