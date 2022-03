Valgevenest on saanud Venemaa surnukuur ja välihaigla

Ukraina väitel suureneb tõenäosus, et Valgevene annab järele Kremli survele ja astub Vene poolel sõtta. Valgevene riigipea Aljaksandr Lukašenka on sellist kavatsust järjepidevalt eitanud, ehkki nädalavahetusel oli piirialadel taas näha Valgevene soomusmasinate liikuvaid kolonne. Seni on Valgevene lasknud oma territooriumil tegutseda Vene raketisüsteemidel ja pakkunud ohutut tagalat, kuhu evakueerida Vene haavatuid.