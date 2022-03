Esmapilgul võib tunduda, et see segment on Eestis korralikult kaetud: rohkemal või vähemal määral parempoolseteks peavad end üldiselt ju nii Reformierakond, Eesti 200, Isamaa kui ka EKRE. Hoolikamalt sildi taha vaadates ei ole aga sugugi üheselt selge, kui parempoolne selle termini tavapärases tähenduses ükski nimetatutest päriselt on.