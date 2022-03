Viimaste aastate mõõdukad talved on olnud uinutavad, sest samaaegselt pehmete temperatuuridega on ka energiasisendid olnud erakordselt soodsad. Tänavu on aga teisiti - koos temperatuuride langemise ning jõudsalt kallinenud elektri ja gaasi hindadega jõudis arusaam uutest hinnatasemetest ka tarbijate rahakotti ja sealt edasi juba valitsuse lauale.