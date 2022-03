Simmo Saar: ettevaatust! Viimasel ajal on sotsiaalmeediasse tekkinud Hiina trollid

Täna tuleb tunnistada, et tegelikkuses oleme me Venemaaga sõjas. Sest kuidas nimetada teadlikku ja tahtlikku inimeste eksitamist ja ühiskonna lõhestamist?

Kindlasti ei ole me inforuumi lahinguväljana piisavalt tõsiselt suhtunud: lootuses teenida kannuseid teatud elektoraadi hulgas, on nii meie poliitikud kui kõrgemad ametnikud võimaldanud Putinil meie territooriumil teha seda, mida meie tema territooriumil pole saanud kunagi teha. Ehk oleme lasknud osa oma inimesi kanalite ja portaalide meelevalda, kus atraktiivsete seriaalide ja asjalike uudiste kõrval süstitakse jälgijasse ka Kremli põhisõnumeid ja otsest desinformatsiooni.