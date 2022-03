Lasteraamatu "Maia ja sõbrad" müügitulu läheb Ukraina lastele

„Maia ja sõbrad” on jutustus 17 erinevast perekonnast pärit klassikaaslasest. Nende hulgas on nii perekond, kes on pidanud Krimmist põgenema, kui ka lapsed, kelle vanemad on kadunud. Nende laste ja perede lood näitavad, kuidas Ukraina lapsed on viimase kaheksa aasta jooksul elanud, olles kogu aeg pidanud arvestama sõjaohuga.

„Kirjutasin selle raamatu erinevatest Ukraina peredest pärit lastest 2017. aastal, kui Venemaa oli juba vallutanud Krimmi ning okupeerinud ajutiselt osa Donetskist ja Luhanskist,” ütles Larõssa Denõssenko intervjuus Helsinkin Sanomatele. Praegu töötab ta oma Kiievi kodu vannitoas, olles vene vägede õhurünnakute all. „Kujutan ette, et Maia üks klassiõde palvetab praegu pommivarjendis, teine kirjutab kirja oma Venemaal vangis istuvale isale ja kolmas on juba kaotanud lähedase. Tõenäoliselt alustavad sellel kevadel paljud lapsed uut elu mõnes Euroopa linnas. Sõda peetakse alati laste vastu. Oma raamatuga tahan maailmale hüüda, et minu riigi lapsed vajavad rahvusvahelist kaitset.” „Koolibri annab selle raamatu välja, et meie lapsed mõistaksid Ukraina laste elu. Samuti soovime toetada sõja ajal Ukraina autoreid ja kirjastusi. Raamatu müügitulu läheb otse Ukraina laste heaks, kes peavad leidma Eestis ajutise kodu, minema siin kooli või lasteaeda ja leidma uued sõbrad,” ütleb Koolibri peatoimetaja Kadri Rahusaar.

Raamatu tõlgib ukraina keelest Ilona Martson. „See on raamat räägib sellest, et iga laps vajab armastust. Perekonnad võivad olla erinevad, aga armastuse vajadus jääb. Ja tegelikult ei ole see sünge, vaid pigem rõõmus, ilus ja aus raamat.” ütleb tõlkija.

Kogu raamatu müügist saadav tulu läheb Ukraina Kultuurikeskusele. Kampaaniaga on ühinenud trükikoda Greif ja paberitootja Antalis, Postimees Grupp ning Apollo Raamatud ja Rahva Raamat. Raamatut saab ette tellida Apollo, Rahva Raamatu ja Koolibri veebipoest.