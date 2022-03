SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Elon Muski satelliitidest on suur abi – venelaste koordinaadid käes, annavad Ukraina suurtükid täppistuld

Venemaa on üritanud, mis ta on üritanud, aga pole suutnud vähimalgi määral neid hästi kaitstud sidekanaleid segada. Satelliite saadetakse järjest juurde. Sellisest Muski käitumisest oli äärmiselt häiritud Venemaa kosmoseprogrammi juht Dmitri Rogozin, kelle sõnul nad arvasid, et Elon on venelaste oma poiss. Aga tuli välja, et ei ole. Enamgi, Putin on isegi duellile kutsutud.