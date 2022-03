Päevalillest ja selle seemnetest on kujunenud üks Ukraina vastupanu sümboleid. Juba sõja esimestest päevadest peale ringleb veebis video (ja nüüd ka juba arvukad meemid) naisest, kes ulatab Vene sõdurile peotäie sihvkasid, sõnades: „Te olete okupandid ja fašistid! Pange päevalilleseemned taskusse, siis vähemalt need lähevad kasvama, kui te siia lebama jääte.”

Ukraina köögi soolastes ja magusates roogades on kasutusel teisedki pisikesed seemned: mooniseemned.