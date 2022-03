Ma tean, et EKRE fraktsioonis on inimesi, kes, nagu enamik Eestist, siiralt hoiavad pöialt Ukrainale. Ma palun neil oma juhtkonnalt küsida, miks parlamendis ukrainlaste ja ka Eesti kaitsmise vastu sõditakse ja kas see tegevus oleks võimalik lõpetada. Oleme Eestis ikka uhked olnud selle üle, et me oma riigikaitse küsimustesse suhtume tasakaalukalt ja otsime konsensust. Loodan, et ka EKRE jaoks on need olulised väärtused.