Sel nädalal oli Narvas peaaegu kogu valitsus (kultuuriminister Tiit Terik puudus Expo-visiidi tõttu). Valitsuse rutiinne pressikonverents peeti seejuures Narva Vaba Lava ruumides. Allan Kaldoja ütleb, et valitsus on viimastel kuudel head tööd teinud, aga neil on Narvas oma tööd valitsuse toeta raske teha.

Foto: Taavi Sepp