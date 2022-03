Kübersõda on olulises osas infosõda. Infosõda aga seisneb nii olemasoleva info levitamises, uue info loomises kui teatud info levi takistamises. Paljudele võiks olla tuttav Alexandre Dumas romaanis „Krahv Monte Cristo” peategelase poolt sooritatud küberkuritegu, kus ta altkäemaksu kasutades segas riigitelegraafi tööd. Krahv suskas vahele sõnumi, et Hispaanias on alanud revolutsioon ning Lucien Debray käest saadud info tõttu müüs korrumpeerunud parun Danglar selle peale Hispaania võlakirjad ruttu maha.