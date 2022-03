Jaanus Purga: Ukraina sõda ei peaks seadma metsaäri vankri ette

Viimastel nädalatel on metsatöösturid teinud valulisi avaldusi vajadusest raiemahte suurendada, piiranguid vähendada ja pesitsusrahu mitte pidada.

Selles jutus pole iseenesest midagi uut, sest see algab igal aastal enne pesitsusperioodi ja enne riigimetsas linnurahu saabumist. Sel aastal teeb selle jutu aga jahmatavalt küüniliseks see, et Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu (EMPL) juhtkujud kasutavad Ukraina sõda raiemahtude suurendamise argumendiks. Lisaks kasutatakse oma nõudmiste argumenteerimiseks hirmutamistaktikat – küll on laod tühjad, küll...