JUHTKIRI | On aeg valmistuda kütuse hinna tõusuks

Venemaa sõjapidamist aitab rahastada nafta- ja gaasimüük. Nagu on juba palju räägitud, tuleb selleks, et Venemaa ei jaksaks pikaajalist kurnamissõda pidada, Euroopal Vene gaasi ja nafta ostmist drastiliselt koomale tõmmata. Tõsiasi, et venelased peavad naftat müüma enneolematu allahindlusega (Vene nafta barreli eest makstakse praegu ligikaudu viiendiku võrra vähem, kui on maailmaturu hind üldiselt), ei anna veel põhjust rahul olla.