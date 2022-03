Põhja pool on Venemaa väed asunud ennast n-ö sisse kaevama. Tšernigivi piirkonnas mineerivad venelased territooriumi – kõik see viitab sellele, et plaanitakse pikemaks ajaks paigale jääda. Kui varustusteed suudetakse ukrainlaste poolt efektiivselt kontrolli all hoida, siis juba mõne päeva pärast on seis parem ukrainlaste jaoks.

Hersoni-Mykolaivi piirkonda katab nn sõjaudu. Ukraina armee tegutseb aktiivselt kontrarünnakute läbiviimisega, aga teadlikult hoitakse infot kinni. Tšernobajevka lennuvälja rünnati edukalt juba kaheksas kord, aga Venemaa armee toob sinna jonnaka järjekindlusega tehnikat juurde, mida ukrainlased siis hävitavad.