Muide, sellist suhtumist kohtab ülepea kõigesse, mis on seotud KGB-ga. Salapärane, kõikenägev ja -teadev organisatsioon. Nooremast peast oli minulgi selline kujutelm. Ent kui KGB mind 1980ndail taga kiusama hakkas, kogesin, et pole nad nii kõiketeadjad midagi – sageli põhinesid nende teadmised lausa ekslikul infol. KGB, mis oli loodud selleks, et valitsejad teaks, mis toimub inimeste peades, tegelikult ei teadnud seda ja järelikult ei teadnud ka valitsejad. Jah, nad olid kavalad, nad teadsid palju, nad oskasid manipuleerida – aga siiski mitte nii hästi, kui arvati.