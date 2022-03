SÕDA UKRAINAS | Saavutatud pole midagi, hävitatud on ohtralt. Kuu aega sõjategevust arvudes

Ukrainas hukkunud tsiviilelanike arvu kokkulugemiseks pole sõna otseses mõttes aega olnud. ÜRO viimaste andmete järgi on hukkunud vähemalt 953 ja haavata saanud 1557 tsiviilisikut, ent iga kord rõhutatakse, et tegelikud arvud on märksa suuremad. Piiramisrõngas Mariupoli linnapea ütles nädala eest, et ainuüksi seal on hukkunud vähemalt 2300 elanikku. Harkivi võimude teatel on seal tapetud 250 elanikku, ligi sama suur hulk hinnati nädala eest Kiievi ohvrite arvuks.