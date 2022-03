Selle taustal on hämmastav kuulata, kuidas Reformierakond süüdistab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda mingis väljamõeldud sümpaatias Putini vastu. Vastupidi, meie oleme olnud need, kes on alati seisnud Eesti suveräänsuse ja rahvusriikluse säilimise eest ja on juba aastaid püüdnud meie kaitsevõimet tõsta. Kahjuks on kõik see kõlanud vaid kurtidele kõrvadele ning vastu oleme kuulnud vaid valesid ja demagoogiat.

Me kõik teame, et varga peas põleb müts. Eks see tingibki Reformierakonna pideva teiste peale näpuga näitamise.