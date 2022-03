Peeter Sauter: vene värgi peale sülitades jääb kultuuris paljust ilma

Pean ennast eesti rahvuslaseks. Kuigi EKRE sorti mustsajaline rahvuslus ja populistlik ülbitsemine ei sobi mulle kohe kuidagi. Ja selline agressiivne hoiak rahvuskaaslaste vastu kas või sotsiaalmeedias pole mu jaoks sugugi eestlaslik.

Eestlane on tavaliselt vaikne-vares-vaga-linnuke, introvertne ja tagasihoidlik, kuni kismaks ei kisu. Kui kisub, tuleb virutada küll täiega. Olen nõukaajal kroonus käinud. Kes end loputada laseb, seda jäädaksegi loputama, aga ise tüli norida – no mis rahvuslus see on, eesti rahvuslus küll mitte.

Selle kõige juures on mulle alati imponeerinud vene kultuur, teismelisest peale. Kuigi näiteks koolis tekitas vene keele õppimine tõrke, lugesin samal ajal kui tunnis räägiti poliitkorrektset juttu Mihhail Lermontovist, pingi ääre all ajaviiteks Lermontovi vene keeles, et oma vastutöötamist iseenese ees õigustada.