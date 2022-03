Garmen Tabor: hädad ei käi ükshaaval ning miski sünni tühja koha pealt, seda teame ajaloost

Ugala direktor Garmen Tabor (53) juhib praegu peale teatri ka kliinikut. Äsja esietendunud Robert Icke’i näidendis „Arst” on Garmenil nimiosa – kliiniku juhataja, kes satub ootamatult sündmuste pöörisesse, mis viib suisa tema tühistamiseni. Kriitikud on jõudnud juba nimetada Garmeni rolli võimsaks ja näidendit ennast väga ajakohaseks.

Pühapäeval, rahvusvahelisel teatripäeval kuulutatakse Vene Teatris välja tänavused teatri aastapreemiate laureaadid. Miks seal? Kas mõni teatriinimene on juhtumisi maininud, et Vene Teater pole praegu galaks kõige sobivam koht?

Nii teatriliidu, teatrijuhtide kui ka korraldajate soov on hoida ühtsust. Vene Teater on osa siinsest kultuurist. Me peame püüdma olla ühel meelel. Vene Teatri inimeste seas on palju ka neid, kellel on sugulased Ukrainas, neil on oma hirmud. Loomulikult suurendab praegune olukord hirmu ja segaduse fooni ning tekitab küsimusi, aga sellele tuleb vastu seista oma igapäevaste toimetustega ja katsuda rahulikult mõelda: mida ma saan teha ja palju mul on teiste aitamiseks nii ainelist kui ka vaimujõudu. Peab püüdma säilitada külma verd ja rahu.