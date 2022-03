Välisluure juht: Venemaa riigipöörde toimumist ei saa välistada

Sõja algusest on möödas üks kuu. Kui oli neljas sõjapäev, ütlesite Eesti Ekspressile antud intervjuus, et Putin selgelt ülehindas Vene föderatsiooni relvajõudude edenemise võimet ja plaanis 48-tunnist sõda, misjärel Ukraina võim langeb. Teie eeldused pidasid vett, kuid mis nüüd edasi saab? Milline on sõja perspektiiv?

Vene sõjamasin logiseb endiselt. On selge, et Ukraina-suguse tugeva vastase jaoks on agressoril puudu jäänud elavjõust, sõjalistest võimetest, oskustest. Lisaks kehv võitlusvaim ja kesine juhtimine. Sõtta mindi valede eeldustega - Kremli eesmärk teha Kiievis kiire võimuvahetus pärast lühikest sõjategevust oli utoopiline. Olukord muutub kiiresti, aga prognoosin, et praegune intensiivne sõjategevus lõppeb lähinädalail ja algavad tegelikud rahuläbirääkimised.