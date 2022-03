Venemaa presidendi endine nõunik: Putin on arvestanud, et sõda kestab vähemalt kuus kuud

Majandusteadlane ja ühiskonnategelane Andrei Illarionov töötas viis aastat Venemaa presidendi Vladimir Putini nõunikuna. Illarionov on rõhutanud, et ei kuulunud kunagi Putini siseringi ja isegi siis, kui talle pakuti sinna pääsemist, keeldus ta sellest. Kremlis töötas ta aastail 2000–2005. Praegu elab Illarionov USA-s.

Illarionovi sõnul ei eelda ta NATO ja USA otsest sekkumist Ukraina sõtta, vaid piisaks sellest, kui ukrainlastele hakataks tarnima raskerelvastust. „Minu arvates on praegu esmane varustada Ukrainat raskerelvadega. Õhutõrjerelvade abil taeva sulgemise küsimuse lahendaksid sellisel juhul ukrainlased ise. Ma väga loodan, et lähinädalatel saab raskerelvade tarneteema lahenduse,” sõnab ta.

Illarionov märgib, et 16. märtsil Bideni välja kuulutatud uus sõjalise abi pakett kataks Ukraina armee vajadused kõigest nädalaks. „Sellisest abist piisab sedavõrd intensiivses konfliktis Ukrainale kõige rohkem nädalaks. Õnneks on ukrainlased otsustanud, et nad võitlevad Putini vastu lõpuni, hoolimata sellest, kas neid aidatakse või mitte,” räägib ta.