Ukraina sõjaekspert: kui kõrged Vene ohvitserid sõdureid tagasi ei hoiaks, siis jookseksid nad lihtsalt laiali

Oleg Ždanovi sõnul valmistusid Vene väed lühikeseks ja olematute kaotustega konfliktiks. Kuna see ei läinud niiviisi, pidid nad hakkama logistikat nullist üles ehitama. See aga annab ukrainlastele võimaluse initsiatiiv endale võtta.

Ütlesite märtsi algul, et Ukraina peab kasutama tekkinud olukorda ja vastaste peataolekut ning minema vastupealetungile. Sellest hoolimata on Vene väed mingites lõikudes endiselt Kiievist 16 km kaugusel. Kas Ukrainal on üldse eeldusi selleks, et vaenlane saaks vähemalt pealinnast kaugemale aetud?

Loomulikult on ja sellega Ukraina kindralstaap praegu tegelebki. Ukraina armee elavdab oma tegevust, on võtnud vastaselt initsiatiivi ja läheb vastupealetungile. Kõik ei ole käinud nii kiiresti, nagu me tahaksime, aga eelkõige Kiievi all on initsiatiiv meie vägede käes ja tungime praegu peale, et vastane puruks lüüa ja oma maa vabastada. Sõjaväelasena ütlen, et kõige tähtsam on praegu ikkagi see, et meie surume vastasele peale oma sõjapidamisviisi, mitte vastupidi.

Arvestades Vene vägede meeletuid kaotusi, on pealetungi jätkamiseks vaja Putinil tuua Ukrainasse umbes 200 000–300 000 sõdurit. Ainult siis saab uuesti rünnakule asuda. Kuid see on ebatõenäoline, et ta suudab sellise vägede grupeeringu kokku panna.