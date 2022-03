Yana Toom: mis on selles halba, kui venelased siia õppima tulevad? Kui tulebki paar putinisti – kasvatame ümber!

Nagu paljudel tipp-poliitikutel on ka Yana Toomil (55) ärevalt kiire aeg. Olles kõigest paar tundi enne intervjuud Eestisse naasnud, pühib ta juba järgmisel hommikul kodumaa tolmu jalgelt. Jälgijatega suhtleb Toom oma sotsiaalmeediakanalites üsna agaralt. Ta tunnistab, et arutelud lähevad sageli tuliseks ja etteheiteid tuleb seinast seina. Ent ühes on kõik nõus: sõda ei soovi keegi. Ja seal arutelud lõppevadki.

Yana Toom, kas te nüüd, pärast verist Ukraina sõja algust tunnistate, et Vene televisiooni propagandasaadetes käimine oli tegelikult teie ärakasutamine Kremli huvides?

Absoluutselt mitte. Inimene, kes valdab vene keelt ja viitsib need saated läbi vaadata, avastab, et ma rääkisin seal väga Euroopa- ja eestimeelset juttu ning vaidlesin neile alati vastu. Miks ma käisin just Solovjovi juures? Väga lihtsal põhjusel: see on otse-eeter, kust ei anna midagi välja lõigata ja kokku kleepida. Ma tean, et minu sõnum jõudis tegelikult paljudeni. Kusjuures, kui meil Euroopa Parlamendis toimuvad need arutelud, kus räägitakse, et me peame nüüd leidma infokanaleid, kus rääkida venelastele, kuidas asjad tegelikult on, nii mõnigi vaatab minu poole – oli üks, kes rääkis, aga enam vist ei õnnestu.