Ma kordan üle, et Ukraina ei võitle täna ainult enda iseseisvuse ja rahva õiguse eest ise otsustada. Ukraina võitleb Putini režiimi vastu, mis on rebinud puruks rahvusvahelised lepped ning üritab taastada mõjusfääride poliitikat Euroopas. See tähendab, et Ukraina võitleb nii enda kui terve Euroopa julgeoleku ja vabaduse eest. Meie ja meie liitlaste ülesanne on seega pakkuda Ukrainale igakülgset abi, mis viiks selleni, et nad suudaksid Putini väed tagasi tõrjuda.